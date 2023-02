Chrystèle DELOBEL

Spécialiste dans le développement stratégique et opérationnel d’activités en phase de start-up, je peux m’adapter à des domaines très différents. Je travaille, et j’aime travailler avec des équipes internationales, multiculturelles et interdisciplinaires. Je peux faire d’une idée une activité rentable en structurant les processus et en coordonnant les équipes et l’activité opérationnelle.



Mes compétences :

Organisation

Vulgarisation scientifique

Travail d'équipe

Communication

Gestion de projet

Nouvelles technologies

Affaires publiques européennes

Biotechnologies

Leadership

Management de la qualité

Conception fonctionnelle

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Affaires réglementaires

Direction de centre de profits