Philippe DELOBEL

Depuis 2012 : Oracle Worldwide support : Worldwide Database Proactive support and Product Readiness Director

Nouveau poste avec les mêmes responsabilités que le précédent poste mais en ajoutant ces nouvelles responsabilités :

• Développement de l’automatisme dans le traitement des demandes clients

• Implémentation et définition de la stratégie de Knowledge Management

• Définition des plans d’introduction des nouveaux produits et versions

• Participation à la création du modèle de support pour le Cloud

• Gestion des escalades de niveau exécutive et astreinte pour la prise en compte des escalades Oracle de niveau 2 le Weekend

• Développement du support en utilisant le monde digital, (communautés, Twitter , Webinars , Vidéos …)

• Responsable du Global Customer Support en France – Communication des messages aux ingénieurs Français, Lien avec les ressources humaines, CE, CHST - Point d’escalade en France pour les escalades au niveau CIO

• Customer management pour les tops clients en France et relation avec les groupes d’utilisateurs (Aufo).



2006 – 2012: Oracle Worldwide Support - Directeur support pour le support des produits Spécialisés

• Dirige le groupe mondialement avec définition des objectifs, plannings, ressources, amélioration des opérations

• Relation avec le développent pour prioriser les bugs et améliorer la qualité des produits

• Intégration du support d’acquisitions : Timesten & Simplycat (BerkeleyDB)

• Développement de nouvelles compétences nécessaires à la stratégie Bigdata comme Oracle NoSQL Database

• Relation avec les partenaires hardware comme HP, IBM, et aussi l’organisation de ventes

• Mène une initiative mondiale pour améliorer la satisfaction des clients et en particulier du top segment

• Membre permanent de du conseil de 5 membres qui recommande les améliorations opérationnelles

• Mise en place d’une politique de “work at home”



2004 – 2006: Oracle Worldwide Support - Leader pour les groupes DBA

• Dirige un groupe de 160 ingénieurs localisés dans des géographies différentes

• Succès reconnu pour la collaboration mise en place entre les équipes

• Mise en place d’une équipe très productive avec une satisfaction client trés élevée

• Développement and coaching des managers

• Mise en place d’un programme pour faciliter l’adoption des changements

• Création du centre de support Roumain en partant de rien

o Recrutement, relation avec les écoles

o Mise en place du plan de développement et coaching des teams

o Définition des KPI

o Intégration du centre Roumain and l’organisation globale Support Oracle



2002 – 2004: Oracle EMEA - Régional Manager Support pour les technologies Database et Middleware Support

• Manage les groupes pour la France, l’Egypte, Moyen orient, Turquie, Israël, Romanie, Pologne et Hongrie

• Gère la relation clients et visite des tops clients – Gère les escalades et participe aux ventes

• Participe à la création et mise en place du premier niveau de support

• J’ai créé une formation pour réduire les escalades qui a été reprise par la corporation

• Membre de l’équipe qui a créé la formation pour manager dans un environnement multi culturel

• Membre de l’équipe qui a créé le modèle de support mondial



2001: Oracle EMEA - Manager Support

• J’ai mis en place le premier groupe de support EMEA composés d’ingénieurs de plusieurs pays. En tant que manager de ce groupe, j’ai mis en place les procédures, outils, définit les objectifs et certains KPIs. Le support EMEA Oracle s’est créé l’année suivante en s’inspirant des résultats de ce pilote et de tous les outils et procédures mis en place. Ce pilote était la première étape, de la globalisation du support à laquelle j’ai pu participer.

1997 – 2001: Oracle France - Manager d’un groupe de support

• Mène un groupe Français pour les produits Database, Internet et Enterprise Manager

• Recrutement et formation des ingénieurs

• Objectifs concernant la satisfaction client, l’excellence technique



Mes compétences :

Apex

Customer Satisfaction

Databases

Management

Offshore

Offshore Management

Relational Databases