Philippe DELOBEL

Je suis ingénieur de formation avec plus de 20 années d'expériences dans la conduite de projet d'aménagement de lignes de fabrication et d'industrialisation de nouveaux produits, dans l'optimisation des flux et dans l'accompagnement du changement en milieu industriel.

Je m'appuie sur les principes de l'amélioration continue, de type Lean Manufacturing, AMDEC et TPS, attentif au maintien de la qualité du produit et de la satisfaction du client.

Suite a un choix de vie personnel, je réoriente mon parcours professionnel dans la conduite, la planification de projet et le lancement de produits industriels dans les secteurs de l'industrie ou de l'énergie.

Pour cela je me suis formé à l'utilisation du logiciel de planification, conduite de projet : Primavera P6, et sur le logiciel de CAO Catia V5 (modules conception assemblage)

Je pourrai vous apporter mes acquis dans la conduite et la coordination de projets, la gestion et le suivi de sous traitance.

Tout en respectant les critères économiques, qualitatifs, humains et environnementaux.

Je me tiens à votre disposition pour argumenter ces propos avec vous.



Mes compétences :

Industrialisation

Accompagnement du changement

Amélioration continue

Audit

Lean manufacturing

Coordination de projets

Kanban

CATIA

Autocad

Solidworks

Sieges

SAP

Primavera P6

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft Access

Kaizen