Chrystele LEPAGE

Femmes de Bretagne. Le secrétariat à distance avec Chrystèle Lepage



Téléconseillère et formatrice au sein d'un centre d'appel durant cinq ans, Chrystèle Lepage a décidé de créer sa propre structure à Saint-Germain-sur-Ille (35). « Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de travail dans cette branche », lance cette dynamique chef d'entreprise qui vient d'embaucher sa première employée. « Nous sommes désormais quatre présentes sur deux structures différentes afin de gérer sans faille nos réseaux respectifs. » Au total, de 12 000 à 13 000 appels par mois transitent par CL Prestahome, nom de l'entreprise individuelle de Chrystèle Lepage. « J'ai d'abord travaillé en télé-secrétariat externe, explique Chrystèle, on gère les prises de rendez-vous et de message. »

Télé-travail surtout médical

Spécialiste de l'accueil téléphonique et du secrétariat à distance, le portefeuille de CL Prestahome est constitué pour l'essentiel de son activité au secteur médical. « Nous avons fait des formations pour cela, lance Chrystèle Lepage, beaucoup de structures, même des hôpitaux, sont en train d'externaliser. » Dentistes en Côtes-d'Armor, podologues dans le Morbihan, médecins en Finistère...



Les appels s'adressent surtout sur la prise de rendez-vous. « Ça peut être continu ou quand les secrétaires partent en vacances, explique Chrystèle Lepage, nous avons souvent nos clients au téléphone. » Les télé-secrétaires médicales réceptionnent les appels en respectant le cahier des charges préalablement établi avec chaque établissement ou praticien. « C'est comme si nous étions dans le cabinet du praticien appelé. »



Chrystèle Lepage est membre du réseau Femmes de Bretagne. « C'est un réseau social innovant basé sur la solidarité, l'échange et la générosité entre femmes, apprécie la jeune entrepreneuse, il a pour vocation de favoriser la création et la reprise d'entreprises par les femmes en Bretagne. »



Aujourd'hui, seules 30 % des entreprises sont dirigées par des femmes, 7 % seulement lorsque les entreprises comptent plus de dix salariés. « Ça m'a aidé pour le développement de mon entreprise. »