Chrystelle FAURE ROUJEAN

Souvent le bras droit de mon supérieur hiérarchique, forte de proposition, et d'un esprit de synthèse efficace, je m'épanouie dans les relations humaines et l'atteinte de mes objectifs.



L'environnement, le prestige, l'esthétique (réalisation de belles choses), les relations avec ma hiérarchie, les avantages économiques et le management (planification, organisation) sont mes valeurs professionnelles dominantes.



Mes intérêts professionnels gravitent autour des domaines "contacts personnels", "travail de bureau" et "activités de soutien".



Autonome, je me réalise dans un cadre bienveillant, dans une équipe ou chacun à son rôle.



Mes compétences :

Gestion administrative

Outils bureautiques