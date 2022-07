Chrystelle ROUSSEAU

Je suis Designer graphique, spécialisée dans la création de logos minimalistes, modernes et typographiques, les formats que je fournis permettent une utilisation sur tous supports print et web.

Démarquez-vous ! Optez pour une identité visuelle attrayante et des supports de communication efficaces.

Je vous accompagne dans la création de votre logo, affiche, flyer, carte de visite et tout autre support print afin de vous créer une identité qui correspond à votre image.



Faites une bonne impression grâce à un design personnalisé !



Devis gratuit et sans engagement.



J'ai également 15 ans d'expérience dans le domaine de la relation client téléphone, mail et chat.