Cindy DUHAMEL

En poste au sein d'une boutique de chaussure et dans le commerce depuis 15 ans je souhaite donner

un nouvel essor à ma carrière professionnelle, c'est pourquoi je vous soumets aujourd'hui ma

candidature.

Je suis actuellement en congé parental ce qui me donne l'occasion de préparer un titre professionnel

MUM (manager des univers marchands) pour valider un diplôme équivalent à un BTS MUC.

Forte de 15 années d’expériences en contact direct avec la clientèle, j’ai pu développer de solides

compétences dans la vente, le conseil, le suivi et le management. Tant de compétences que je souhaite

mettre à profit au sein d’une structure telle que la vôtre et d’envisager de réelles perspectives d’é

volutions.

Je serais très heureuse de vous rencontrer afin de vous exposer plus longuement les compétences que

je pense pouvoir vous apporter.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Planification

Vente

Merchandising

Accueil physique et téléphonique

Management