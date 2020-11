Je m'appelle Cindy Kerman et j'ai 22 ans.



Je suis actuellement en possession d'un BAC professionnel comptabilité ainsi que d'un titre professionnel d'Assistante Commerciale de niveau III qui est l'équivalent du BTS assistant de gestion PME-PMI. J'ai eu aussi une formation de vendeur conseiller commercial en 2012.



Aujourd'hui , je fais parti de la Garantie Jeune, qui est un dispositif proposé par la mission locale de Montpellier pour l'aide à la recherche d'emploi des jeunes qui débutent dans leur carrière professionnelle.



Je suis dans la recherche active d'un emploi ou même d'un stage d'immersion d'une semaine à un mois en tant qu'assistante commerciale ou administrative afin d'acquérir de l'expérience professionnelle dans ce domaine et donc de nouvelles compétences.



J'ai également de l'expérience dans la vente comme indiqué sur mon CV. De ce fait, je suis ouverte aussi à ce type de poste.



Je précise par ailleurs, que je suis éligible au CAE (Contrat d'accompagnement dans l'emploi).



Je reste bien sur à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant mon profil.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta et Gestion Commerciale