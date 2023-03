Cindy PITCHOUT

Bonjour.

Actuellement en poste,

Je cherche une entreprise pouvant apprécier mes compétences, me développer et être j'espère la perle rare.

Mon objectif : être dans une entreprise avec un sens du collectif, de bien être au travail et de monter en compétences.

Je suis actuellement manager avec des personnes en situation de handicap.

J'accompagne, forme, et veille à la rentabilité de ma surface de vente.

J'assure la compta, les demandes de production...

De plus,

Je veille à mettre des indicateurs de mesure performance ... Afin de suivre les indicateurs

J'espère être votre perle rare.

N'hésitez pas.

Cela me motivera d'avantage et surtout à reprendre une confiance perdue.