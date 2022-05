Spécialisés dans les castings d'arts martiaux et mandatés par les sociétés de production, nous recherchons en permanance des pratiquant(e)s d'arts martiaux et de sports de combat pour des besoins aussi divers que le cinéma, la télévision, la publicité, le théâtre, etc...



Mes compétences :

Arts

Arts martiaux

Casting

Cinéma

Comédien

DAO

Judo

Jujitsu

Karaté

mannequinat

Publicité

Taekwondo

Théâtre

Video