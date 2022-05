Lauriane REIX

Après 11 ans d’expérience dans les massages en hôtelerie 4 - 5 étoiles et diplômée après 4 ans d’étude à l’école Iokai Shiatsu en Suisse, je propose sur Arcachon et ses environs, de vous faire bénéficier des bienfaits de mes massages et des techniques thérapeutique.



Le Shiatsu



Cet art consiste à exercer une pression avec les pouces ou les paumes de mains sur des zones précises du corps. Agissant sur les lignes énergétiques, le Shiatsu permet un rééquilibrage de la circulation de l’énergie et aide votre corps à éliminer les tensions d’ordre physique et physiologique. La cure vous offre donc la possibilité de traiter à la fois le symptôme et la cause afin de retrouver l’équilibre intérieur. Cette technique ancestrale s’adresse aussi aux personnes en bonne santé cherchant un bien-être et une détente profonde.



LES MASSAGES A L HUILE (relaxant ou sportif)



Ce sont des massages à l’huile sur mesure de la tête aux pieds à plus ou moins fortes pressions qui soulageront vos tensions. Adapté à vos besoin, vous pouvez choisir entre le massage relaxant, qui à l'aide de manœuvres douces et englobantes vous aidera à lâcher-prise ou le massage sportif qui avec des techniques appuyées, vous aide à assouplir vos muscles et donne une meilleure oxygénation à vos tissus. Ils vous procureront tout deux une détente profonde musculaire, mentale et viendront redynamiser vos énergies.



Massage Femme enceinte



Effectué uniquement à base d’huile d’amande douce, il réhydratera et laissera une peau douce et souple. Mettez fin aux désagréments en soulageant et allégeant les tensions de votre corps. Ce massage procure dynamisme et bien-être et vous permet de vivre pleinement votre grossesse. La communication avec votre bébé sera meilleure et l’aidera à évoluer dans l’amour et la sérénité…





Massage Thaï



Cette technique asiatique ancestrale qui se pratique au sol sur un sujet habillé. Sa pratique développe l’aisance dans les mouvements ainsi qu’une meilleure mobilité du corps dans l’espace. A l’aide de mes pouces, mes paumes de main, de mes genoux et de mes pieds, j’ excerse une pressions, des étirements et des mobilisations articuler qui procureront une profonde détente musculaire.





Mes compétences :

Shiatsu

Soins corps

Massage Thaï

Massage à l'huile chaude (relaxant ou sportif)