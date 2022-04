L'expertise de Fabienne Dalphin Baucheron n'est plus a démontrer comme coach en développement personnel et conférencière depuis plus de dix-huit ans. Dix huit années au cours desquelles elle a accompagné individuellement et collectivement de nombreuses femmes, chefs d'entreprises, personnes en reconversion professionnelle ou encore futurs élites de la nation sur la région parisienne, la province et à l’étranger.

Au cours de ces années, son parcours l'a poussé a créer une technique particulière qui lui permet de trouver les clés d’évolution de chacun.e d'entre nous en associant 4 outils, jusqu‘à présent jamais conjugués ensemble :

- le coaching en Image

- la florithérapie (élixirs floraux)

- l'olfactothérapie ( synergies d'huiles essentielles à respirer)

- la lithothérapie (utilisation des pierres au quotidien)

Grâce à ses 4 outils performants, elle répond aux maux essentiels d'aujourd'hui,

pour les besoins uniques de chacun.e.

Fabienne a en effet mis au point, durant ces nombreuses années, une grille de lecture de nos émotions

plus précise, plus fiable et plus pointue qu'un scanner des sentiments ou des ressentis.

Ce qui lui permet aujourd'hui de réaliser un cocktail thérapeutique unique pour solutionner de nombreux désordres émotionnels qui peuvent déformer notre propre fonctionnement et la vision du monde qui nous entoure.



Aujourd'hui, à l'aube de la cinquantaine, le monde de l‘édition s'ouvre a elle :

en juin 2015, son premier ouvrage intitulé « Les 3 clés pour harmoniser vos émotions : coaching en image – Fleurs de Bach – Cristaux » est paru aux Editions Dangles.

Suite à ce succès, un second livre verra le jour en septembre 2018 : « Jouez avec l’énergie des couleurs et épanouissez-vous jour après jour » aux Editions Trédaniel.



Mes compétences :

Affirmation de soi

Beauté

Maquillage

Morphopsychologie

Style vestimentaire

Développement personnel

Relooking & conseil

Bien-être intérieur

Ressources humaines

Ecriture