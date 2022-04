Brigitte PICAVET

Titulaire d'un Bts de Secrétariat de Direction, je me suis installée dans la région centre.



Mon expérience de 16 ans au sein d'une PME m'a permis de développer des capacités de rigueur, d'autonomie et également d'assumer des missions organisationnelles. Véritable carrefour de communication, je suis capable de gérer des interlocuteurs autant internes qu'externes. Les différents projets que j'ai pu accompagner ont mis en avant ma disponibilité et ma réactivité tout en gardant un grand sens du service.



Mes compétences :

Commerciale

Direction commerciale

Gestion du personnel