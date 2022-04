Blanc THERESE

Aujourd'hui TIM encadrante dans le domaine PMSI,J'ai toujours travaillé dans le milieu hospitalier.



D'abord secrétaire médicale, puis PARM (Permanencière Auxiliaire de Régulation Médicale) pendant 20 ans, je suis actuellement TIM (Technicienne d'Information Médicale) dans un DIM.



diplômes : Bac F8, DU d'information médicale (diplôme niveau III),



Discrète mais efficace,pédagogue, j'ai formé en poste de nombreux PARM et TIM.



Formations les plus récentes :



- la LSF (Langue des Signes) à l'IVT (International Visual Théâtre - Paris ) afin de pouvoir me mettre au service de la communauté sourde dans un avenir professionnel et/ ou associatif .

- DU (option non validante) "Accompagner les personnes en situation de handicap" par le CNED.



Petit survol rapide mais qui vous donnera l'envie d'en savoir et connaitre plus, je l'espère.



Mes compétences :

Pédagogue

Secrétaire médicale

LSF

TIM