Dominique RINGARD

Architecte en Système d'information, Sécurité & Télécom.

Mes clients me confient en général la mission d'assistance d'ouvrage pour la mise en oeuvre de leur migration vers la téléphonie sur IP, la refonte de leur système d'information.

Management et Conduite de Projets auprès de la maîtrise d'ouvrage.

Au titre de la convergence vers le tout Internet, les missions nécessitent aussi la mise en oeuvre de solution de vidéosurveillance avec des partenaires, de visioconférence.

Une emphase de plus en plus forte est maintenant la sécurité des réseaux, de l'internet, des données et du réseau local des entreprises.

La connaissance des solutions technologiques Informatiques, Télécom et Vidéo sont des atouts majeurs pour conduire avec succès ces projets.

Mes compétences en développement logiciels qui couvent les domaines suivants:

- Développement de site Internet

- Maîtrise des outils de modélisation des coûts télécom d'une entreprise pour la réduire.

- Gestion de la fraude téléphonique



Mes compétences :

Vente

Consulting

Marketing

Informatique

Telecom

Internet

Santé