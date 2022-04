Dominique RINGARD

Passionné d'informatique, j'ai suivi un cursus comptable et j'ai débuté ma carrière avec un poste polyvalent. Je me suis appuyé sur cette qualité pour évoluer jusqu'au poste de responsable de domaine dans une compagnie d'assurances leader sur la responsabilité professionnelle. J'encadre les responsables d'application et je suis le gardien de la cohérence applicative.



Mes compétences :

Microsoft SQL

VBA

VBA Access

Windev

Informatique

Gestion de projet

Assurance

Microsoft .NET

Microsoft Access

Visual Basic

SQL