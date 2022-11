Cindy POULIQUEN

Venant de terminer à l'instant mes études je suis à la recherche d'un premier emploi en tant qu'assistante de gestion.



De nature enthousiaste, dynamique et surtout motivée pour réussir, je m’adapte assez facilement aux choses qu’on me propose. De plus, mon goût pour les voyages témoigne de mon envie de découverte et d’ouverture sur ce qui m’entoure.



Mes compétences :

Gestion de projet

Comptabilité générale

Informatique

Organisation d'évènements

Marketing stratégique

Aide à la décision

Organisation du travail