Cinthia GARNIER (36 ans)

5 D Rue Des Rétisseys Apt421

21240 Talant

Téléphone : 0953339665

Mobile : 0603130420

cinthia89200@hotmail.fr

Née le 24/02/1975 à Avallon

Divorcée 3 enfants



A la recherche d’un employeur de la Petite enfance.

Je souhaiterai intégrer en structure d’accueil de la petite enfance (École maternelle, Multi-Accueil, Agent de crèches collectives et haltes - garderies,Jardins d'enfants d'éveils et pouponnières, Animatrice au centre de loisirs) afin de mettre en pratique mes connaissances tels que le change de l'enfant, activité d’éveil de chacun, la préparation et l’entretien du matériel éducatif, de détente et des locaux, le respect de l’hygiène.

J’aime le contact avec les enfants ainsi que avec les bébés en leurs apprenants à s’éveiller, à s’épanouir et en les occupants de différentes activités manuels, physiques ou mentales.

Sérieuse, ponctuelle et ayant le sens de l’écoute.

N’hésitez pas à me contactez pour tous renseignement complémentaire ou pour convenir d’un rendez vous.



Mes compétences :

Accompagner

Accueillir

Enfant

Habillage

Hygiène

soins d'hygiène