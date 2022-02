Mes compétences :

Accueillir,informer et accompagner des publics

Analyser la demande de formation, definir les beso

Évaluer les niveaux en FLE et en anglais selon le

Concevoir des documents pédagogiques et informatif

Mener des entretiens

Animer des réunions d'information

Rédiger bilans et compte rendus

Créer et renforcer des partenariats

Connaissance des logiciel informatiques

Bilingue anglais

Connaissances des logiciels informatiques courants

Finance