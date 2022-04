Claire BLAIZOT

MON PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis Mars 2002 APEC (Association pour l'Emploi des Cadres, 860 personnes, 46 centres.)



Consultante Relations Entreprises

Responsable d'un portefeuille d'entreprises des Hauts de Seine, j'interviens sur des prestations de conseil, solutions et process RH en : recrutement, gestion des compétences, mobilité, 2ème partie de carrière ainsi que professionnalisation des RH et des managers...



1997 - 2001 MarchFIRST, Web agency américaine, 9 000 personnes dans le monde



Responsable Recrutement et Communication, marchFIRST France, 300 p. (Sysicom jusqu’en 2000)

- Management d'une équipe de 5 personnes et travail avec des homologues américains et européens.

- Création et mise en place de process RH et d’outils de communication, de recrutement et d’intégration pour la France, dupliqués dans plusieurs pays.



1993 - 1997 ORLANDO, Agence de communication



Chef de projets (Multimedia, Marketing promotionnel et Edition)

- Commercialisation et gestion de projets auprès de Gie Carte Bleue, Visa, CNP, BICS, Rockwell, AFTRP…

- Coordination de créatifs, infographistes, développeurs et rédacteurs.



1991 - 1992 SINFOR, SSII, 250 personnes



Responsable Recrutement et Communication

- Mise en place d’un plan d’actions de recrutement et de communication interne/externe

- Recrutement de 70 ingénieurs, baisse significative du turn over.



1989 - 1991 ALTRAN, Conseil en technologies



Responsable de la Communication de recrutement (création de poste)

- Conception et réalisation d’une stratégie et d’un plan d’actions de communication de recrutement annuel pour le Groupe.



Mes compétences :

Conseil

Gestion des carrières

gestion des carrieres et des competences

Mobilité

Recrutement

Solutions RH