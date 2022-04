Claire BLANC

Chargée de relations auprès des entreprises au sein d' Icadémie. Nous proposons aujourd'hui plus de 120 formations tutorées à distance (e-learning) mais aussi dans le cadre du mix learning .



Notre catalogue:

Une offre riche de titres et diplômes, reconnus par l'état, du niveau Bac au Master dans les domaines:

Marketing, communication et management

Ressources Humaines

Banque, Finance, Assurances et Immobilier

Gestion, comptabilité, secrétariat et bureautique

Secrétariat médical, délégué pharmaceutique



Notre accompagnement sur mesure:

En fonction de vos besoins, nous pouvons:

Créer de nouvelles formations diplômantes en lien direct avec vos métiers

Adapter une partie du contenu des cours en lien avec vos métiers et compétences

Accompagner vos salariés dans le cadre de projets de validation des acquis de l' expérience ( VAE, VAPP)



Le -e-learning pour tous:

Disponible en langues étrangères, bureautique et réseaux sociaux

Cours online en autoformation, avec rendez-vous d' accueil

Cours online avec rendez-vous tutorés et tutorat asynchrone

Certification Internationale ( Bulats ou PCIE)















Mes compétences :

Alternance

Formation professionnelle

Relations clients