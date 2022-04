Claire BODENREIDER

Bonjour à tous,



Me présenter en quelques mots... Difficile car pour moi c'est sur le terrain qu'on se fait une opinion de la personne. Comme vous ne pouvez me suivre au bureau je vais tenter l'exercice de la présentation dans un texte court.



Cursus universitaire atypique (master de socio-anthropologie puis master Management et Administration des entreprises) je suis curieuse de nature et je cherche continuellement à optimiser les organisations.



Toujours en mouvement, j'aime être au coeur de l'action, le terrain me stimule. C'est en étant proche de l'équipe que l'on parvient à améliorer les processus et c'est en communicant, en écoutant que l'on parvient à faire adhérer au changement.



Travail, implication et envie de me dépasser sont mes mots d'ordre

"Dotée de leadership" et "bonne communicante" sont les qualités qu'on me prête dans le milieu professionnel



J'espère que ces quelques lignes vous donneront envie d'échanger avec moi autour de sujets divers.

N'hésitez-pas!



Mes compétences :

Pilotage

Management

Communication

Marketing

Développement commercial

Secourisme

Microsoft Excel