Claire BODET

Je suis actuellement en MSc2 Communication Corporate et Social Media à l'INSEEC de Lyon, et effectue mon contrat de professionnalisation à Woozjob (plateforme de recrutement en ligne) en tant que Business Developer.



Mes compétences :

Adobe In Design

Final Cut

Prezi

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Pro Tools

3DS Max

Adobe SpeedGrade

Référencement

Community management

WordPress

SendinBlue/MailChimp/MailJet