Claire BOISSAC

BAC+2, après une longue expérience en restauration dans laquelle j'ai pu gravir tous les échelons, je recherche aujourd'hui un nouveau défi professionnel qui me permettrai de changer de voie.

D'un naturel dynamique et appliquée, j'ai acquis lors de mon parcours professionnel des compétences commerciales, le sens des relations humaines et des responsabilités ainsi que des capacités d'adaptation.

Mon expérience probante m'a permis d'être confrontée à une clientèle diversifiée et de savoir répondre à leurs besoins et attentes afin de les fidéliser.

Mes aptitudes relationnelles et commerciales me permettent de prendre des initiatives et des décisions rapidement face aux imprévus, et de résoudre des situations conflictuelles.



Mes compétences :

Manager

Gestion des ressources humaines

Commerciale

Conseil

Administration des ventes

Gestion de production

Organisation du travail

Accueil et service clientèle

Ecoute et Initiative