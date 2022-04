Claire BOMY

Titulaire du diplôme d'état de psychomotricien depuis 2008.

Après une expérience riche et variée en psychiatrie adulte et enfant, je travaille actuellement en maison de retraite et j'ai ouvert un cabinet libéral.

Je suis également intéressée par la zoothérapie et après quelques années d’expérience en équithérapie, je forme mon chien afin de développer cette médiation auprès des personnes âgées et des troubles envahissants du développement.



Mes compétences :

équitation

Voyages