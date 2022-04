Fabien NICOL

Je pense que la vie et l'expérience qu'elle apporte, tant personnelle que professionnelle, n'est réellement profitable que si on les partage. C'est pourquoi, j'ai à cœur de m'investir et de multiplier les expériences pour acquérir de nouvelles connaissances.

Pour moi, le partage occupe une place très importante, que ce soit autour d'un projet commun avec un travail d'équipe où chacun apporte sa pierre à l'édifice, ou que ce soit par l'écoute de personnes plus aguerries ou encore la transmission du savoir.

J'aime la nouveauté, apporter un regard neuf, relever de nouveaux défis, mais étant un peu perfectionniste, j'aime également aller au fond des choses, explorer tous les aspects pour comprendre chaque situation dans sa globalité et ainsi interagir en apportant la meilleure réponse.



Mes compétences :

dynamique

Organisé

Analyse fonctionnelle

Rigueur

Adaptabilité

Management

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe