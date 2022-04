Cyrille BELIN

Depuis 2005, j’accompagne en permanence une vingtaine d’entreprises locales au travers de programmes de coaching individuel du dirigeant. Plus de 500 chefs d’entreprises de la région ont déjà assisté à un de mes séminaires.

Mes clients sont des PME de tous les secteurs d’activité ayant en commun la volonté de progresser et de mieux vivre leur entreprise.



Parmi les améliorations qu’ils recherchent, on peut citer :

• une meilleure rentabilité.

• la capacité à prendre du recul et à passer moins de temps dans l’entreprise.

• la mise en place d’une équipe efficace et autonome qui permette au chef d’entreprise de vivre sereinement son projet professionnel.

• un développement maîtrisé.



L’accompagnement pratique et pragmatique permet, grâce au renforcement de certains fondamentaux, d’assurer le Succès de l’entreprise. Il se focalise sur les points suivants :

Orientation : processus de Planification Stratégique.

Maîtrise du Temps : organisation personnelle du Chef d’Entreprise.

Chiffres Clé : tableau de Bord cohérent avec les orientations stratégiques.

Marketing & Vente : positionnement, génération de contact, transformation…

Systématisation : autonomisation de l’entreprise au travers des systèmes.

Equipe : recrutement, management, communication, dynamique d’équipe.





Mes compétences :

Coaching

Accompagnement

Management

Marketing

Conseil

Communication

Ressources humaines

Développement personnel

Développement commercial

Marketing stratégique

Stratégie

Gestion de temps

Conseil en organisation

Finance d'entreprise