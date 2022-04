Après une école de commerce et un master en Ressources Humaines j'ai travaillé en recrutement, gestion des carrières, formation, talent management et performance management.

Actuellement Operations Manager je suis en charge de projets variés visants à améliorier la performance commerciale et opérationnelle et à augmenter notre rétention du personnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Recrutement

Chasse de tête

Gestion de carrière