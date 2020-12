Claire BONNAFOUS

Créatrice du Cabinet de Pédicurie Podologie à Fabrègues depuis 2007.



Mes compétences professionnelles :



Gestion administrative & informatique (maîtrise des logiciels : Podoévolution, Système Sésam Vital Anael, Médicapteurs, GoogleAgenda, OVH).



PEDICURIE : soin pédicuraux, traitement des verrues plantaires et de l'hyperhidrose par ionophorèse

Orthoplasties, Orthonyxies & Onychoplasties par photopolymérisation.

Prise en charge des onychomycoses (prélèvement & traitement)





PODOLOGIE : Examen clinique stato-dynamique avec podométrie électronique (Winpod) &

Analyse vidéo sur tapis de course.

Confection de semelles orthopédiques ( fonctionnelles, thermoformées et / ou thermosoudées) .



Ancienne trésorière du CROPP Languedoc Roussillon

Ancien membre de l'association Medi Xtrem et des Air Pod ( associations médico-sportive de terrain)

Ancien membre de Posturo d'Oc (formation médicale continue en posturologie)



DIPLOMES NATIONAUX & UNIVERSITAIRES



- D.U. "Analyse, Encadrement et Optimisation de la Performance en Trail Running" (2020/2021)

- D.U. "Podologie appliquée aux activités physiques & au sport", université de Toulouse

- D.U. "Pied Diabétique" C.H.U. Montpellier/Nîmes

- D.E. Pédicure Podologue, C.H.U de Bordeaux 2007

- D.U.T Génie Biologique, série analyses biologiques & biochimiques, La Rochelle 2003.



ACTIONS DE FORMATION CONTINUE



- Posturologie : Examen postural & réalisation d'orthèses plantaires, Cinétic Santé ( Paris 2020)

- Anatomie palpatoire et dissection appliquées à l'examen clinique (membre inférieur), Applicanat Paris 2020

- Posturologie, Posturopole Montpellier 2019

- Thérapie Manuelle du Bassin, Alternative Podo Bordeaux 2019

- Effets indésirables secondaires podologiques des thérapies anti-cancéreuses, 2019)

- Analyse Running, Paris Nike 2016

- D.U. Podologie Sportive ( Lyon 2015-2016)

- Tests en Podologie Sportive , Toulouse

- l'Orthoplastie, Formapod Millau 2015

- Examen Pelvis - Rachidien, FNP Paris 2015

- Bascule Pelvienne et ILMI , FNP Paris 2015

- Thermoformage Thermosoudage, Cinétic Santé Paris 2014.

- Practiques Médicales et Chirurgicales du Pied, Valencia (Espagne), 2014

- Thermoformage, SRPPLR Marseille 2014

- Biomécanique Américaine, Belgique 2014

- Examen Clinique en Posturologie, Montpellier 2013

- Examen articulaire programmé du Genou, FNP Paris 2013

- Prise en charge des onychomycoses ( prélèvement & traitement ) Réseau OnychoNET Lyon 2013

- Examen vasculaire et utilisation du Doppler, Nantes 2013

- Pied diabétique, AMEROC Montpellier

- AFGSU niveau 2 + PSC1, C.H.U. Grenoble 2012

- Certificat de capacité à effectuer les prélèvements sanguins, Montpellier 2012



Congrès & Conférences :



- Oratrice au Congrès plaies & cicatrisation CICASUD'2019 : "Plaie et podologie"



Cours international de Pathologies, Techniques chirurgicales & Technologie de Rééducation à Montpellier :

- 28ème 2010 : L'arthrose de la Biomécanique articulaire à la prothèse ( Hanche, Genou, Pied-cheville)

- 33ème 2015 : Muscles & Articulations , Certitudes - perspectives



Mes compétences :

Bilan podologique

Pédicurie