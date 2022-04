Claire BONNEFOY

Actuellement en reconversion professionnelle, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation sur un poste de comptable.

Ayant étudié la comptabilité lors de mon BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole), je souhaite aujourd'hui mettre à profits ses compétences dans ma nouvelle vie professionnelle.

J'ai abordé ponctuellement le domaine de la comptabilité lors de période de mise en situation professionnelle et de formation divers.

Je suis une personne organisé, motivé et ayant le goût des chiffres. Je travail depuis 2018 à ce projet de reconversion et il est soutenu par ma conseillère en insertion professionnelle.