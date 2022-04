Bonjour à tous,



Diplomée d’un master en management et communication événementielle et RP, je justifie d’une expérience professionnelle dans la vente en cycle court en général (secteurs de la musique, du tourisme et de la communication) et dans l'organisation d'événements, en France comme à l'étranger.



Je suis aujourd'hui Responsable Commerciale chez Vesta - Le Mas des Canelles et suis en charge du développement commercial du lieu où nous organisons des séminaires, événements d'entreprise et mariages.



Cordialement,

Claire Bordenave



Mes compétences :

Management d'équipe

Argumentaire

Négociation commerciale

Management de projet

Organisation d'évènements

Bilingue en anglais

commercial

international

tourisme

musique

vente

écriture

production

communication