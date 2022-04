Karine DUCOS-POMÈS

Je suis responsable Marketing et du développement des Commerces, de la Restauration et de la Publicité sur l'Aéroport de Toulouse-Blagnac afin de répondre au mieux aux attentes des passagers.

Nous allons agrandir la zone commerciale de notre Aéroport en 2018 avec l'objectif d'atteindre 5 000 m² de commerces et restauration en salle d'embarquement. Les consultations pour le choix des enseignes vont se faire au 1er semestre 2017. Notre objectif est de faire vivre une expérience différente pour nos passagers dans notre aéroport avec une forte identité Régionale qui va se baser sur le claim suivant : 'Faire vivre l'audacieux contraste toulousain entre Art de vivre et live tech".

Story telling et sense of place doivent être fort pour donner des émotions et garder un souvenir positif du passage sur l'Aéroport.



Mes compétences :

Gabriel

Humanitaire

Marketing

Peinture

Tourisme

Voyages