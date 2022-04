Benoit THIERRY

Cabinet Thierry Immobilier à partir de 2000

PDG Cabinet Thierry depuis 2008 (80 collaborateurs + 6 sur l'agence de St Nazaire)

5 métiers: Syndic de copropriétés (13000 lots d'habitation) Gestion locative (4600 biens en habitation & 160 locaux professionnels) - Locations (+ de 1700 nouveaux baux signés par an) - Ventes (+ de 100 ventes par an) - Immobilier d'entreprise (locations et ventes de bureaux, de locaux d'activités, d'entrepôts,...).

Développement sur métropole Nantaise, Nazairienne, Presqu'ile Guérandaise.



