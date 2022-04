Erwan DANO

Diplômé de l’ICH (Master en droit immobilier) "Expertise et Droit de la Promotion", je suis doté d’un réseau important sur la région nantaise et de compétences multiples (juridique, commerciale, technique et financière) dans le domaine Immobilier.



Spécialisé dans la location et la vente de locaux d’Immobilier d’Entreprise (Bureaux, locaux commerciaux, Bâtiments industriels, entrepôts, logistique, terrains...) sur Nantes et sa périphérie, je réponds à toutes vos demandes dans ce domaine d'activité.

Estimation de valeur locative et vénale - Négociation de Baux - Conseil en Investissement et Stratégie d’Implantation - Suivi juridique, technique et commercial - Montage d'Opérations Immobilières.



Mes compétences :

Expertise

Montage d'opération

Suivi de Travaux

Estimation Immobiliere

Droit immobilier

Baux commerciaux

Négociation immobilière

Techniques de vente

Gestion de projet