Claire BOUBOUNEL

Actuellement en poste en tant que chargée Marketing et Production pour un gestionnaire de villages vacances, je suis ouverte à toutes propositions d'emplois.

Je suis intéressée par la communication digitale (réseaux sociaux, newsletter, sites internet, e-mailing …), par la pratique de l'espagnol, tous domaines confondus. Le secteur touristique étant mon domaine de prédilection. En effet, ce secteur m’apparait comme extrêmement dynamique, perpétuellement en mouvement. Je souhaite vivement m'épanouir dans ce domaine et apporter ma contribution.

Autonome, curieuse, polyvalente et dotée d'un bon relationnel, je serais heureuse de mettre mon dynamisme au service de votre structure.



Mes compétences :

Développement touristique

Promotion et communication

Production touristique

Evenementiel

Relations publiques

Outils informatique