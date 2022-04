Claire BOUCHARD

Bonjour,

Je m'appelle Claire j'ai 28 ans. J'ai effectué une reconversion professionnelle dans la Petite Enfance. J'ai passé un CAP dans le cadre d'une formation pour adulte via le Greta de Savoie. J'ai eu l'occasion de faire des sage en école en tant qu'atsem et dans deux multi-accueil (Le Touvet et Goncelin). Ils m'ont été très enrichissant.



J'ai travaillé plusieurs année en tant qu'animatrice de centre-aéré, je sais travailler en équipe et être attentive au moindre détails. Grâce à ce travail j'ai développé ma créativité afin de trouver pour les enfants des activités qui les stimuleraient et qui leurs plairaient.



J'ai également travaillé à Walibi au poste d'Animateur d'attraction. Accueil des clients, sécurité des manèges, animation des différentes attractions, et polyvalence des postes faisaient partie des mes attributions.



Je recherche activement un poste en crèche ou multi-accueil.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Créatif

Gestes d'urgence et de secour

Règles d'hygiènes et de propreté

Element de base en psychologie de l'enfant

Manipulation de produits d'entretien

Pathologies de l'enfant

Technique d'éveil à l'enfant

Relation à l'enfant