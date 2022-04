Suite a l'obtention de mon CAP de peintre applicateur de revêtement et du diplôme de décoration de la formation POLYCHROME, j'ai eu plusieurs expériences enrichissantes dans le milieu de la peinture en intérieur.

Étant aujourd'hui à la recherche d'un emploi concret, dynamique et créatif,

je veux mettre en avant les compétences acquises de cette expérience et en apprendre encore plus auprès des professionnels de la décoration peinte sur le terrain.

Cette branche esthétique et la dimension du service sont tout particulièrement enrichissantes pour moi. Durant mes 17 semaines de stage auprès des professionnels (Flamant, BioArt, Solmur à Rezé, Tendances Déco à Carquefou) et les expériences concrètes qui ont suivi (Différents contrats dont 5 mois d'intérim chez AMY&CO Nantes), j'ai beaucoup apprécié les différents produits, le partage, l'amour du travail bien fait et la satisfaction des clients pendant et à la fin des chantiers.

J'ai conscience que travailler dans l'esthétisme intérieur est une chance de nos jours. Je suis prête à travailler dur pour répondre aux attentes de mon futur employeur et de sa clientèle.



Je recherche activement un contrat en CDI, mais je suis aussi ouverte aux contrats en intérim.



DISPONIBLE DANS LES AGENCES D'INTÉRIM SUIVANTES : ACTUAL, RANDSTAD, SUPPLAY, ADECCO



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au 07 71 83 66 77

ou sur ma boîte mail : claire.boudeau@gmail.com



Mes compétences :

Peinture