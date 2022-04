Jeune auto-entrepreneur dynamique et motivée, je possède une certaine expérience dans les fonctions d'assistanat d'édition et de gestion de projets mais aussi en PAO.

J'aime m'investir vraiment dans ce que je fais et je possède un bon sens relationnel.

Je suis à l'aise dans le milieu de l'édition scolaire et universitaire.



Mes compétences :

Excel

Photoshop

Word

ProLexis

Édition numérique

Édition

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator