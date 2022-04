Claire BOURDAIS

Depuis 2011, j'ai enrichi mon expérience en me formant pour développer des compétences dans l'accompagnement éducatif des personnes en situation de handicap physique, mental ou social.

En poste de Monitrice Educatrice, j'interviens avec une équipe pluri-disciplinaire auprès de personnes adultes vulnérables. J'y investis des compétences artistiques, mon goût pour la culture et mes qualités d'écoute, de soutien, ma réflexion et ma force de proposition.

Ma formation au sein de l'Adea, la validation du diplome de Monitrice Educatrice et mes missions et stages en institution (Esat, Imp, Foyer d'hébergement, Mecs…) m'ont permis de construire une posture professionnelle solide.



En matière de graphisme et communication, j'interviens dans le secteur de l'Economie Sociale et Solidaire, pour des associations, des collectivités locales, des institutions et des entreprises en Rhône-Alpes

Faire circuler le sens, mettre en mouvement les idées, créer des liens, être actrice du changement, participer à l'évolution sociétale et individuelle, faire équipe et mettre en valeur la richesse humaine, la générosité, la créativité… c'est le sens profond de mon travail.

Ma formation 6 années au sein les écoles d'art de Valence (26) et de St Etienne (42) et 26 années de parcours graphique et de formation, mon implication au sein du Syndicat National des Graphistes, 8 ans en coopérative d'activité m'ont permis de m'affirmer dans mon métier et dans mes convictions.



Mes compétences :

Conception

Conseil

Graphisme

Communication visuelle

Formation

Education spécialisée