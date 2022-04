Beautifull Beez met l’abeille au cœur de son projet. Il a, pour la défendre, trois ambitions principales :

La vente et l'achat de miel de qualité et original

La sensibilisation à l’importance de la biodiversité.

Le soutient à une apiculture et un savoir faire de France ou d’ailleurs.





http://www.mielbbz.com/



Mes compétences :

Apiculture

Biodiversité

Développement durable

Environnement

Nature