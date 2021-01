Maïté CORDELLE

Au travers de ma pratique, je vous invite à mieux vous rencontrer et mieux rencontrer les autres.



Passionnée par l'humain en lien avec lui-même, avec les autres et avec le monde, je propose un accompagnement avec :



- La psychothérapie, pour prendre soin de soi, mieux se connaître, traverser une période de vie difficile.

http://www.psychotherapie-chambery.com/



- La médiation et la régulation d'équipe, pour prendre soin des relations dans les collectifs, traverser les moments de tensions ou de conflits, en s'appuyant sur les richesses et les spécificités de chacun et chacune.

http://www.autresregardsmediation.com/



Mes compétences :

Développement

M�diation

Communication

ONG

Plaidoirie

Accompagnement