Claire BOURDIER

Responsable de pôle de developpement des publics et de la communication, j'ai travaillé pour de nombreuses structures MAC Creteil, EPPGHV La Villette, Excentrique Festival de la Région Centre, le Centquatre et actuellement au sein de la Ville de Pantin.

Je suis attachée aux projets qui permettent de promouvoir l'implication et la participation des habitants ainsi qu'à une autre manière d'aborder les territoires urbains et ruraux via l'acte artistique et l'engagement.





Mes compétences :

Esprit de synthese

Management

Management d'équipe

Qualités rédactionnelles

Qualités relationnelles

Rigueur

Synthèse

Vision

Vision globale

