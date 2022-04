Claire BOURGAULT

Easymile est une start up toulousaine spécialisée dans les navettes autonomes électriques.

Mon rôle est scindé en deux pôles principaux:



- Export et Logistique:

- organisation des envois de véhicules à travers le monde: Europe, Asie, USA,

Australie et Moyen Orient

- gestion des documents exports, douanes, réglementation route selon les pays de

destination

- recherche de solutions de transport international optimisées en termes de coûts et

manutention: complexité gabarit spécifique et produit dangereux

- création d'un processus globalisé pour la logistique export



- Gestion de projets et logistique:

- gestion de la logistique et du transport des démonstrations courtes durées



Langues:

Français (natif)

Anglais (courant)

Espagnol (très bon)

Allemand (bases)



Compétences:

commerce international

gestion de projets

transport international

Langues: courant anglais et espagnol

consulting

change management

communication

formation



Mes compétences :

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power P

Conseil en entreprises

Langues: Français, Anglais et Espagnol

Commerce international

Transport international

Gestion de projet

Accompagnement au changement

Gestion de projets internationaux

Conduite du changement