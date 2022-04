Claire BOURSIER

Je viens de rejoindre l'entreprise Mooven (Mooven.fr) en tant que Lead Development Officer.



Auparavant, mâitre de conférences à l'université Paris Nanterre, j'ai été en parallèle de mes fonctions d'enseignement et de recherche chargée de mission accessibilité et handicap (2018-209), directrice du SCUIO-IP de l'université Paris Ouest Nanterre (2015-2018) après avoir pris la fonction de directrice des études de l'Institut National Supérieur de formation et de recherche sur les jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA) (2009-2015). Auparavant j'ai eu un parcours riche et diversifié : professeur en activité physique adapatée dans le secteur spécialisé, puis consultante formatrice dans ce domaine en tant que travailleur indépendant. Ensuite j'ai été successivement attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'IUFM de Paris puis maître de conférences en STAPS à l'université Paris Ouest en charge de la mise en place de la filière APA, coordinatrice d'un programme intensif européen en APA.

Depuis des années je m'investis au niveau associatif. Après avoir été secrétaire de l'association des professionnels en APA (APAPSS) j'ai été respectivement secrétaire de l'association européenne pour la recherche en APA (EURAPA), puis représentante de l'EUrope au sein de la fédération internationale en APA (IFAPA). J'ai été élue Présidente élue en 2009 suis devenue Présidente de l'IFAPA (2011-2015) puis Past-Présidente (2015-2019).

Ces expériences professionnelles et associatives m'ont permis de participer à plusieurs groupes d'expertise internationale dans le champ de l'activité physique, auprès de l'ICSSPE, de l'UNESCO (voir "design to move,MINEPS V et Déclaration de Berlin, axe 1; groupe d'experts de l'UNESCO qur la qualité des programmes d'activités physique). En outre j'ai pu développer des projets et coopérations avec plusieurs organisations telles que Handicap International, Special Olympics International, TAFISA, ICSP, etc.

Depuis 2018 je fais partie du comité de développement de l'ICSSPE et participe à l'avancée des collaborations internationales dans le domaine de l'activité physique, de l'éducation physique et du sport dans une perspective de développement de chacun, de qualité de vie, de santé et d'inclusion sociale.



Mes compétences :

Force de proposition

Gestion de projet

Ecoute

Relations internationales

Gestion d'équipes

Adaptabilité

Analyse des besoins

Imagination

Anglais

Ingénierie de formation

Synthèse et analyse

Cours en ligne

Autism

Chronic Diseases

Motor development of children and youth

Social Inclusion