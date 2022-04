Claire BOUSCATEL

BIARD, BOUSCATEL & Associés

Avocats à la Cour

40 rue de Monceau

75008 PARIS

01 56 43 45 45

avocats@biard-bouscatel.com



www.biard-bouscatel.com



Domaines d'intervention privilégiés du Cabinet :



- Contentieux commercial et financier, procédures collectives

- Droit bancaire (private et corporate)

- Assurance-vie

- Responsabilité civile contractuelle et délictuelle

- Droit immobilier, baux commerciaux et copropriété

- Droit de la consommation

- Droit social

- Mesures conservatoires et voies d’exécution



Le Cabinet conseille une clientèle française et étrangère issue principalement des secteurs de la banque et de l’assurance (banques, compagnies d’assurance vie, sociétés de gestion…), de la distribution (enseignes du luxe, et de la grande distribution spécialisée…) et de l’immobilier (administrateurs de biens, promoteurs…).



Historiquement spécialisée dans l’activité contentieuse et les voies d’exécution, l’Equipe se distingue par une très forte expérience du judiciaire, et des stratégies procédurales.



Les avocats du Cabinet proposent une prestation juridique de haut niveau et privilégient le pragmatisme, ainsi que la culture du résultat.



Ils interviennent tout particulièrement en matière de contentieux commerciaux complexes, de litiges bancaires et d’assurance-vie ainsi que de contentieux immobiliers, baux commerciaux et de droit social.



L’importante expérience judiciaire du Cabinet et son activité plaidante lui permet d’assurer avec précision et anticipation également une mission de conseil efficace.







