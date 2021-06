Claire BOUYSSOUX

Passionnée de développement personnel, c'est aujourd'hui vers le développement spirituel que je me tourne.

L'animation de constellations familiales depuis plusieurs années et la rencontre de l'harmonisation globale ont bouleversé ma pratique professionnelle. Je suis émerveillée par les résultats sur les problématiques psychiques et somatiques que ces deux méthodes associées font émerger.

Devenue formatrice en harmonisation globale depuis quelques mois, je me réjouis de partager cette méthode si innovante dans les soins holistiques.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire...