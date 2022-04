Claire BOUZIQUE

De formation commerciale, ma valeur ajoutée passe par un 3ème cycle ACHATS enrichi par 12 ans dans la gestion de projets achats et logistique.



Mes compétences clefs en gestion de projets :

- Analyse de l'existant, des besoins, des objectifs

- Définition des plans d'optimisations, mise en oeuvre des quick wins,

- Gestion des processus de consultation, accompagnement des négociations

- Mise en place d'outils achats et logistiques

- Définition des tableaux de bord

- Mise en place d'un Hub logistique au Gabon

- Gestion des changements avec le comite de direction.



Des achats de construction chez BOUYGUES et CARI, j'ai évolué en France dans les achats généraux puis les projets Supply Chain de SPIR Communication (groupe Hopps ).

Arrivée au Gabon il y a 4 ans, j'ai pu réaliser plusieurs missions dans le consulting Achats chez Maboumine - groupe ERAMET, pour la SEEG - groupe VEOLIA avant d intégrer en 2016, SBL - un consortium public Chinois exportant des bois tropicaux.



J'apprécie les structures en évolution constante où les acteurs privilégient l'exemplarité, le professionnalisme , l'originalité et le sens de l'éthique avec une stratégie à moyen terme, denrée en voie de disparition....



Mes compétences :

Supply chain management

Travail en équipe

Organisation Logistique

Reporting qualité et financier

Gestion de Projets

Formation professionnelle

Management opérationnel

Negociation et Reduction des couts

Sourcing produits/fournisseurs

strategie achats

Management