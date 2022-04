Claire BRAY

Après avoir suivi un cursus classique scientifique du type "Sciences de la Vie et de la terre", je pense maintenant que mon avenir est plus situé dans le domaine artistique.



Je recherche donc des contacts dans le domaine de la musique, ou des animaux car ces domaines me plaisent particulièrement. Je suis en 7ème année de guitare, et 5ème année de violon (examen de 1er cycle obtenu avec 1ère mention).



Travailler dans un magasin de musique, dans un groupe, ou dans un centre équestre etc ...

Pourquoi pas aussi devenir reporter-photographe/journaliste sportive dans le domaine des concours hippiques?



Intéressée par la culture et la langue allemandes, j'envisage la possibilité de devenir traductrice, ou enseignante dans cette langue.



Mes compétences :

Équitation

Guitare

Violon

Solidworks

Paint Shop Pro

Microsoft Word