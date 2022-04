Claire BRET

Dynamique et créative j'aime être à l'écoute des autres tant dans mon métier de communication que dans celui de mandataire.

Fédérer autour d'une personne fragilisée ou autour d'un projet innovant, mobiliser les proches et les professionnels, donner du sens et une image positive voici ce qui me motive.

Egalement présidente d'une association dédiée aux personnes déficientes visuelles, je cultive un bon et solide réseau dans de multiples domaines.



Mes compétences :

Santé

Création

Communication

Gestion de projet

Graphisme