Christelle DOS SANTOS

Actuellement à Infomil, j'ai travaillé plusieurs années au support technique pour différents logiciels de gestion commercial ou pour la gestion des appels d'offres.

J'ai des connaissances en gestion de projet (réalisation de CDC), en formation (réalisation de documents et de formation de 1 à 5 personnes) et en gestion associative (gestion comptable, administrative et communication), en référencement, en XHTML, en CSS, sur les logiciels comme Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash.

J'ai également acquis un bon sens du relationnel que j'ai pu développer lors de mes expériences professionnelles et associatives.

Les domaines qui m'intéressent sont la formation et l'aide à l'utilisateur, la communication, le monde associatif, l'administration et la mise à jour de sites Internet.



Mes compétences :

Vente

Formatrice

Office

Dreamweaver

XHTML

Web

Gestion de projet

Relationnel

Référencement

Cascading Style Sheets

Personal Home Page

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Illustrator